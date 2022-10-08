A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'ye yenildi

FIVB Dünya Şampiyonası’nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu’ndaki üçüncü maçında ABD’ye 3-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle ABD 2. sıraya yükselirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. sıraya geriledi.

Polonya’nın Łódź kentinde oynanan müsabakada ikinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın’ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı. Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif’in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

Maç sonrası konuşan takım kaptanı Eda Erdem: "Tabi ki de üzgünüz çünkü Amerika çok iyi oynamıyor, biz de bu maçı kazanmak için sahaya çıkmıştık ama malesef, takım olarak hep beraber iyi olduğumuz bir gün değildi" dedi.

Milli takım grubundaki son maçında yarın TSİ 18.30’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.