A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu

EURO 2020 öncesi Azerbaycan ve Gine maçlarıyla hazırlık sürecini tamamlayan A Milli Takım'da, 30 kişilik kadrodan çıkarılan 4 isim belli oldu.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrodan çıkardığı isimler Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir, Göztepe'den Halil Akbunar ile Alanyaspor'dan Efecan Karaca oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takım kadrosu şöyle:
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu