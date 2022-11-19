A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Çekya'yı mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, İskoçya'nın ardından bir diğer hazırlık maçında Çekya'yı da mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep 21 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yaparken A Milli Takım rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmadan önemli anlar

Mücadelede ilk gol 31. dakikada geldi. Cengiz Ünder'in asistinde Enes Ünal topu filelere gönderdi ve ilk yarı 1-0 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Vaclav Cerny'nin vuruşunda kaleci Doğan Alemdar'dan seken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

70. dakikada Cengiz Ünder ikinci asistine imza atarken Hakan Çalhanoğlu topu ağlara yolladı ve durum 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takım, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Cüneyt Çakır jübile yaptı

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır milli maçla jübile yaptı.

A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği hazırlık maçında özel izinle mücadeleyi Cüneyt Çakır başlattı. 45 yaşındaki Çakır, ilk 5 dakikayı yönettikten sonra son düdüğünü çaldı.

Cüneyt Çakır son düdüğünün ardından sahadaki futbolcularla sarıldı ve ardından yerini İskoç hakem William Collum'a bıraktı.

Cüneyt Çakır sahayı terk ederken tribünleri selamladı. Taraftarlar ise Çakır'a sevgi gösterisinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saha kenarında Cüneyt Çakır'a çiçek ve plaket verdi.

Arda Güler'in ilk milli mücadelesi

Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydin ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.