A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ülkeler belli oldu.
Organizasyona 2021 Avrupa Altın Ligi şampiyonu ve 2022 Avrupa Altın Ligi finalisti apoletiyle katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Katar ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Güney Kore-Avustralya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
FIVB Challenger Kupası'ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Güney Kore - Avustralya
Küba - Şili
Tunus - Çekya