Milli Emlak'tan İstanbul'da 60 milyon liralık taşınmaz satış ihalesi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı, tahmini 60 milyon lira bedelli taşınmaz satışı için ihale açıkladı.

ihaleye 1 ve 2 sıra nolu taşınmazlar için açık, 3 nolu ihale içinse kapalı teklif yoluna gidileceği belirtildi. İhaleye çıkarılan taşınmazlar şu şekilde:

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 2 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 3. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok No: 11 Kat: 1

Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.