Milli Eğitim Şûrası 7 yıl aranın ardından toplanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı’nın "en yüksek danışma kurulu" olarak nitelendirilen Millî Eğitim Şûrası, 7 yıl aradan sonra, aralık ayında toplanacak. "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarının ele alınacağı şuranın gündemi henüz belirlenmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli tarafından, 13 Kasım’da eğitim sendikalarına gönderilen yazıda, “20. Milli Eğitim Şurası’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek olan açılış törenine ve devamında gerçekleştirilecek olan Şura çalışmalarına teşriflerinizden memnuniyet duyarız” denildi.

Açılış ve kapanış Külliye'de

Buna göre, Şura’nın açılışı Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açılış konuşması yapacak. Üç gün sürecek toplantılar, Ankara’da bir otelde devam edecek. Şura’nın kapanışı da Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.

Bir önceki Millî Eğitim Şûrası, Aralık 2014’te Antalya’da özel bir otelde eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın döneminde yapılmıştı. (ANKA)