Milli Eğitim Müdürü yanlışlıkla paylaştı: 'İçişleri Bakanımızdan talimat geldi'

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü iken öğrenci ve velilerin şikayetleri nedeniyle ismi sık sık gündeme gelen Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, bu kez de paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hakkındaki çok sayıda şikayete ve skandal uygulamalarına rağmen terfi ederek Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Yener, 17 Kasım’da, Whatsapp hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Müdür Bey, hayırlı günler. Bizim İçişleri Bakanımızdan bir talimat geldi. Nüfus müdürlüklerinde sorun var, bu sorunların seçim öncesi gündeme gelmemesi adına. Sadece iki ay için üç-dört elemana ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok'

Gerçek Gündem'den Melisa Gülbaş'a konuşan Yener, paylaşımını bir arkadaşa göndermesi gerekirken yanlışlıkla Whatsapp hikayesinde paylaştığını söyleyerek, konunun İçişleri Bakanlığı'yla hiçbir alakasının olmadığını ifade etti. Yener, “Yanlış bir Whatsapp kullanımıydı, yanlışlıkla paylaştım” dedi:

“Yaptığım paylaşımın İçişleri Bakanlığıyla hiçbir ilgisi yok. Bir arkadaşa atmam gerekirken yanlışlıkla hikâyemde paylaştım. Paylaşımda haber yapılabilecek hiçbir durum yok. Paylaştığım yazı okullarla ve eleman ihtiyacıyla ilgiliydi.”

'Biz devlet adamıyız, böyle şeyler gelebilir'

Gönderiyi paylaştıktan çok kısa bir süre sonra silen Yener, paylaşımı yanlışlıkla yaptığını belirterek gönderiyi hemen kaldırdığını söyledi:

“Alakasız, yanlış bir paylaşımdı o yüzden hemen kaldırdım. Gönderiyi yanlışlıkla paylaştım hatta paylaştığımın farkında değildim. Yazıyı oraya attığımı bile fark etmedim. Biz devlet adamıyız. İçişleri Bakanı’ndan da, Savunmadan da başka yerlerden de böyle şeyler gelebilir.”

“Bir yerde eleman eksikliği var. O eleman eksikliğini tamamlamamız lazım. Eğer bir yerde eksiklik varsa sıkıntı yaşanmaması adına kurumlar kendi içindeki eksiklikleri tamamlar yani bunda bir şey yok” diye konuşan Yener, paylaşımında dikkat çeken hiçbir kısmın olmadığını sözlerine ekledi.