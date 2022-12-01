Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri Ensar Vakfı Genel Merkezi'ne çağırdı

İstanbul'da din kültürü ve ahlak bilgisi ve İmam Hatip Lisesi meslek dersleri ilçe zümre başkanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü Ensar Vakfı'nda yapılacak toplantıya çağrıldı.

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de "İlçe Zümre Başkanlığı Toplantısı" konulu resmi yazıyı okullara gönderdi ve ilçe zümre başkanlarının toplantıya katılımlarını istedi.

Sözkonusu yazıda toplantının amacı "öğretmenler arasındaki koordineyi sağlamak, bu derslerin daha verimli işlenmesi, yaşanan sıkıntıları tespit edip çözümler üretmek" olarak açıklandı.

Toplantının 3 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Fatih'te yer alan Ensar Vakfı Genel Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.

İşte o yazı: