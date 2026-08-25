Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara genelge: Süreç anlatılacak, etkinlikler düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlara "eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içinde yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi" iddiasıyla genelge hazırlandı.

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi.

Genelgede iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği süreç kapsamında, eğitim alanında atılacak adımlara değinildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Genelgeye göre 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve devletin hedefleri doğrultusunda, Gazi Meclisin ortak iradesiyle kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan millî duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak" ifadelerine yer verildi.

"Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül ruhuna uygun olarak evlatların hiçbir ayrım gözetilmeksizin, anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde, millî birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri mutlak surette sağlanacak" denilen açıklamada, bu kapsamda gerçekleştirilecek planlamalar aktarıldı.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirileceği bildirildi.

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