Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere 'seks için zile bas' oyuncağı dağıttı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, "Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonunun desteklenmesi” amacıyla başlattığı PIKTES Projesi kapsamında dağıttığı ziller tepkiler neden oldu.

Proje kapsamında öğrencilere yönelik sosyal uyum etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan oyuncakların içinden "Seks için zile bas” yazan ziller çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, PIKTES Projesi kapsamındaki Suriyeli öğrencilere dağıtılan oyuncaklar içinde, "Pratik Bardaklar” isimli oyun da yer aldı. Oyunun kutu içeriğinin beş farklı renkte 30 adet bardak, 40 adet resimli görev kartı ve bir adet zilden oluştuğu bildirildi.

Ziller toplatıldı

Bir zeka oyunu olduğu öğrenilen Pratik Bardaklar isimli oyunda kullanılacak zilin üzerinde, kutu üzerindeki resimden farklı olarak “Ring for sex (Seks için zile bas)” yazdığı görüldü. Öğrencilere dağıtıldığı belirtilen ziller, skandalın fark edilmesinin üzerine apar topar toplatıldı.

PIKTES nedir?

PIKTES kapsamında, geçici koruma altındaki çocukların Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Avrupa Birliği ve MEB işbirliği ile uygulanan projenin hedefleri ise şöyle sıralanıyor: