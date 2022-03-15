Milli Eğitim Bakanlığı atama başvurusunun yüzde 26'sını karşıladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, 2021’de toplam 21 bin 407 öğretmen ataması yapıldı.

Atama için 81 bin 460 kişi başvururken atamanın başvuruları karşılama oranı ise yüzde 26 oldu. Söz konusu atamalar, açığı kapatmak bir yana kurumdan ayrılmaları ancak karşılıyor.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, 2021’de 15 bin 63 öğretmen görevinden ayrıldı.

Sayıştay’ın raporuna göre, öğretmen açığı 138 bin 393. 2021’deki atama sayısı, açığı kapatmak bir yana kurumdan ayrılmaları ancak karşılayabilecek nitelikte. Buna rağmen Bakanlık'ın açığı atamayla kapatmak yerine ücretli öğretmenliğe yöneldiği biliniyor.