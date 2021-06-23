Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden okullara 25 milyonluk satış

Odatv yazarı Sami Menteş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetim kurulunda olduğunda şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptığını yazdı.

Odatv'nin ulaştığı belgelere göre; 2016 yılında kurulan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hem ortakları hem de yaptıkları satışlarla dikkat çekiyor.

Şirketin Yönetim Kurulu’nda Oktay Selçuk ve Selçuk Özdemir bulunuyor… Oktay Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi… Ziya Selçuk, bakan olduğunda sahibi olduğu Özel Maya Okulları’nı kardeşine bırakmıştı.

Selçuk Özdemir ise, Ziya Selçuk’a yakınlığıyla bilinen bir isim…

Bakan Ziya Selçuk’un kardeşinin ve arkadaşı Selçuk Özdemir'in aynı şirketin yönetim kurulunda olduğunu belirten Menteş "Gazi Üniversitesi Teknokent’te kurulan şirketin müşterileri de dikkat çekici" diyor.

Menteş şirketin 2019 yılına ait beyannamesinde İnova Akademi Bilişim’in müşterilerinin büyük bölümünün özel okullar ve devlet kurumları olduğunun görüldüğünü aktardı.

Bakanın kardeşi Oktay Selçuk’un sahibi olduğu şirketin bakanlığa bağlı faaliyet gösteren okullara ve devlet kurumlarına satış yaptığını gösteren belgelerse şöyle: