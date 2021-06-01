Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yaz programı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir gündemde olan "telafi eğitimi" ilgili bir açıklama yaptı.

Selçuk, "21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" dedi.

İlkokul'da birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını belirten Selçuk şöyle konuştu:

"Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız 1,5 yıl sürecek olan ulusal destekleme sürecine de girmiş bulunuyor. Bu program kapsamında yapılacak olan çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran 2 Temmuz aralığında okullar çalışmalarını bu planlar doğrultusunda hazırlamaya başlayacaklar. Okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için okullar açık tutulacak. Yaz boyu öğrencilerimizi okullarda ağırlayacağız. Öğretmenlerimiz de isterlerse ön görülen program kapsamında görev alabilecekler.

Birden ikiye geren öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak.

Üç ve dördüncü sınıflarda da yetiştirme programı dediğimiz bir program ile destekleyeceğiz. Orta okul öğrencilerimizin de yeterlilikleri uluslararası kriterlere göre değerlendirilecek.

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."