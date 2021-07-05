Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin olduğunu belirterek, velileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde konuşan Selçuk, "Buralarda çeşitli zeka oyunları var, survivor oyunları var. Öğretmen arkadaşlar da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Mesela az önce öğretmen takımı ile birlikte paintball oynadım ve beni vurmakla ilgili baya girişimleri oldu. Burada öğrencilerin gözlerindeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum ve bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Velilerimize çağrım; yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler" dedi.

Selçuk şunları kaydetti:

"Gerçekten önümüzdeki yıla çok daha dipdiri bir biçimde geçelim istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz. Akademik eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem de yıl boyunca hem de önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Kritik Kazanımlar başlığı altında oluşturduğu listeye göre hangi kazanımlar eksikse önümüzdeki senenin ilk haftalarında yapılmaya başlanacak, onları belirledik. Hepsini sahanın görüşlerini alarak, öğretmen odalarımızı dinleyerek belirledik. Öğretmenlerimize bu zor dönemi omuzladıkları için çok çok teşekkür ederim, velilerimize teşekkür ederim çünkü çok zor bir dönemdi. Dünya tarihinde örnek olay sayılabilecek bir dönemdi, inanılmaz katkı verdiler."