Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS'de şaibe iddialarına ilişkin açıklama

2021 yılının sınav sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla benzerlik gösterdiği ortaya çıkmasının ardından Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) şaibe tartışmaları gündemde.

1 milyon 200 bin öğrenci sınavla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir açıklama yaptı.

NTV'nin haberine göre Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

'İspatlansın'

Bunun dışında benzer soru olmadığını öne süren Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor. Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" diye konuştu.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise konuyla ilgili olarak Bakan Selçuk tarafından yanıtlanması için bir soru önergesi vermişti. Karabıyık’ın Bakan Selçuk’a sorduğu sorular şöyle: