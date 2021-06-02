Milli Eğitim Bakanı: Planımız Eylül’de okulları beş gün açmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programına katılarak Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna Selçuk, "Farazi olarak şunu düşünüyoruz; Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitim çalışanlarının tamamı 7 Haziran’dan itibaren hepsinin aşılanma randevusu açılacak. Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi başlatmıştı.

Biz genel bir çerçeve çiziyoruz ve ihtiyaçlara göre ortam oluşturuyoruz. 2 gün değişken oluyor. Her sınıftı ikiye bölmek gibi genel bir eğilim var. Bazı okullar kendi koşullarına göre bunu değiştirebiliyorlar. Yılık temizlik bütçemizin 10 katını verdik ve çok şanslıyız ki meslek liselerimiz üretiyor bunları. TSE’in bir takım koşulları var ve onlara uymak koşuluyla ‘temiz okul’ belgesi oluşturuldu.

'Çocukların en az yüzde 80’i okula geliyor'

(Yüz yüze eğitim neden 2 gün" sorusuna) Bizim okullarımızda devam çok yüksek öğrencilerin yüzde 90’ı geliyor. Diyoruz ki, isteyen çocuk gelebilir isteyen gelmeyebilir. Bizim önerimiz gelmeyene de gelene de ortam hazırlamak. En az yüzde 80’i geliyor çocukların. Böyle bir durumda sınıf çok kalabalık oluyor ve mesafeyi ayarlamakta zorlanıyoruz. O yüzden 2 gün.

En çok ilkokul rağbet ediyor. Lisede şöyle bir sıkıntımız oldu; 9-10-11’leri hiç davet edemedik. Sınav gurubun alabildik sadece.

'Yazın okul açmamız çok kolay değil'

Salgın olmazsa Eylül’ün ikinci haftası açılıyor okul. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman bizim yazın okul açmamız Türkiye’nin iklim koşullarında çok kolay değil. Öğretmenlerimizin dinlenmesi lazım. O kadar yoruldular ki. Bir bilgisayar karşısında 6-7 saat oturun ve sürekli ekrana bakın sürekli çocukları yönetmeye çalışın bu kadar saat sonra hiç enerjileri kalmıyor. Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz’dan önce ya da sonra isteğe bağlı bir takım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı.

'Planımız 1 Eylül’de okulları 5 gün açmak'

(Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?) Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1’e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek.

Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül’de okulları 5 gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var.

Ölçme değerlendirme nasıl olacak?

Ölçme değerlendirme ile ilgili danışma kurlumuz var. Bizim en çok danıştığımız kişiler il müdürleri öğretmenler ve okul müdürleri. Bir karar alırken Bitlis’te farklı İstanbul'da farklı etkiye yol açıyor. Sahaya danışmak lazım. Böyle baktığımızda da süreç içerisinde alınan kararlar bölgesel olarak farklılaşa biliyor ve ihtiyaç temelli hareket ediyoruz. Notlar ile ilgili 1. dönemde alınan notlar var. Eğer isterseniz birinci dönem notunuz geçerli olabilir bir öğrenci diyebilir ben çok hazırlandım ve notlumu yükseltmek istiyorum diyebilir. İsteyen sınava da girebilir isterse öğrenci sorumluluk sınavlarımız var ayın sonunda oradaki sınavlara girerek de dersi kalmışsa ve dersi düşükse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmez ise birinci dönemdeki notunu geçireceğiz.

'LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak'

Hangi öğrenci sınava girerken neyi getirmeli kiminle gelmeli gibi birçok teknik ayrıntı var ve biz bunları paylaştık. Sınavda hiçbir değişiklik yok. 9’da öğrencinin olması gerekiyor 9.30'da da sınav başlayacak. Sınav yerleri öğrenciye bildirilmiş oluyor. Öğrencilerin evine en yakın okula gitmesini sağlamak ve sınıfları seyreltmek temel amaç bunlar. Öğrencinin velisi okulun dışında bekliyor ve biz bahçedeki o karmaşayı sakıncalı buluyoruz, velilerimiz de buna saygılı davranıyorlar. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Eskiden vardı ama biz çocukları bunları yormak istemiyoruz. LGS katılım zorunlu değil, girmeyen için herhangi bir şey söz konusu değil. Öğrenci yanında geçerli kimlik belgesinden bahsediyoruz 15 yaşından itibaren fotoğraf ekleniyor biliyorsunuz. Fazladan kalemler hazır maskeler dezenfektanlar hazır.

Korona olan öğrenciler için özel bir durum var. Bu temaslı ve pozitif olmak şeklinde ayrılıyor. Doğrudan korna almışsa çocuğumuz biz onun için oda ayarladık. Temaslıysa ayrı bir grup halinde sınava girecek. 30 Haziran’da LGS sınav sonuçları açıklanacak. Bu sene daha rahat olacak, okullardaki şartları oturttuk. İlk başta sıkıntılar vardı okulun temiz belgesi her okulda yoktu ama şimdi 18 bine yakın okulda var. Çalışan öğretmen sayısı 2 kat arttı. Sınavda maske zorunluğu var."