Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek vermek üzere oluşturulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) uygulamasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ara tatillerinde devam edileceğini söyledi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak.

Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları yer alacak. Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel e-kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek.

Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin devreye konulduğunu, matematik seferberliği kapsamında, matematik eğitim dijital platformunun geliştirildiğini dile getiren Özer, "2022 yılının sonuna kadar Türkçe ve Yabancı Dil ile ilgili dijital platformları, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz dağıtımının sağlandığını söyledi.

Covid-19 salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarının telafi etmek için yaz okulu uygulamalarının farklı ülkelerde yaygın şekilde uygulandığını dile getiren Özer, bu kapsamda 4 farklı yaz okulu açarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağladıklarını belirtti.

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.