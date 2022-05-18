Milli boksör Ayşe Çağırır finale yükseldi

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli sporcu Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i 4-1 yenerek finale yükselme hakkı kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo yarı final maçına çıktı. İlk turda Özbekistanlı Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennamayı, çeyrek finalde ise İngiliz Demie-Jade Resztan'ı geçen milli boksör, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Ayşe Çağırır, attığı net yumruklarla ilk turu 5-0 kazandı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin ilk raundu telafi etmek için yaptığı ataklarda verdiği açıkları iyi değerlendirdi ve bu bölümü de 4-1 öne geçti.

Rakibinin son anlardaki baskısından kurtulmayı başaran Ayşe Çağırır, son raundu 4-1 kaybetse de maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi.