A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2022’den elendi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) son 16 turu maçında Türkiye ve Fransa milli takımları, Almanya’nın başkenti Berlin’de karşılaştı.
Fransa maça 7-0’lık seriyle başlarken, mücadelenin ilk periyodu 18-11 Fransa üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki farkı koruyan Fransa, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.
3. periyoda hızlı başlayan A Milli Basketbol Takımı, 57-49 öne geçti. Fransa’ya sadece 6 sayı şansı veren Türkiye, rakip potaya bu çeyrekte 22 sayı bıraktı.
Fransa, son çeyreğe 7-0’lık seriyle başladı. Maçın son 1 dakika 15 saniyesine 72-71 Türkiye’nin üstünlüğüyle girilen maçın normal süresi 77-77 beraberlikle sona erdi.
Uzatmada maçı Fransa 87-86 kazanarak çeyrek finale yükseldi.