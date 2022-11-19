Milletvekilliği iddiası: 16 isim görevi bırakacak

İYİP 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmalarını sürdürken, seçim ve adaylık gündemi de netleşiyor.

Partide İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilin başkanı milletvekili adayı olabilmek için il başkanlığı görevlerini bırakacak.

Bu isimler arasında daha önce parti sözcülüğü görevinde bulunan ve ocaktaki il kongresinde başkanlığa aday olmayacak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da yer aldı.

Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri, Samsun, Antalya, Mersin, Erzurum, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli il başkanlarının da kongre sürecinde aday olmayarak tavsiye kararına uyacağı öğrenildi.