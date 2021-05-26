Milletvekili Barış Atay'a saldırıda Soylu-Peker zinciri

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, dün akşam KRT TV ekranlarında Gürkan Hacır moderatörlüğünde ekrana gelen "Şimdiki Zaman" programında yaptığı açıklamada 2020 Ağustos ayında TİP milletvekili Barış Atay'a saldıranların Sedat Peker'in adamları olduğunu, saldırı öncesinde Soylu'nun Atay'ı hedef gösterdiğini söyledi.

Baş şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanlığının görevi suç örgütlerine karşı ülkeyi korumak. Ama suç örgütü kurmuş. Soylu, arkadaşımız Barış Atay’ı hedef gösterdi sonra Kadıköy’de Atay’a saldırıldı. Bizim arkadaşlarımızın çabası, saldırıyı Peker’ in adamlarının yaptığını ortaya koydu. Soylu talimat verdi, Peker’in adamları Barış Atay’a saldırıyı gerçekleştirdi. Avukat arkadaşlarımızın HTS kayıtlarını takip ederek ulaştığı bu bilgilerle soruşturmayı bizim arkadaşlarımız yürütür hale geldi. Böyle bir sistemle karşı karşıyayız."