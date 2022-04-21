‘Milletin Sesi’ mitinginde yer ve tarih belli oldu: İkincisi gerçekleşecek…

Geçen yılın sonunda CHP genel merkezinden iktidarı erken seçime zorlamak için mitingler yapılacağı duyurulmuştu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de yapılan mitingin üzerinden aylar geçmesine rağmen ikinci miting gerçekleşmezken, yeni miting için tarih belli oldu.

İkinci miting Bursa'da

Geçen haftalarda Et Süt Kurumu'na giden ancak kendisine randevu verilmeyen Kılıçdaroğlu Ramazan'dan sonra "Milletin Sesi" mitinglerine devam edeceklerini açıkladı.

Ardından hazırlıklar başladı, CHP Genel Merkezi yaklaşık 10 gün önce Bursa il başkanlığını arayarak miting bilgisini paylaştı. Bunun üzerin il başkanlığı kentin milletvekilleri il başkanı, ilçe başkanları toplantı yaptı. Ve 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00 tarihi kararlaştırıldı. Mitingde olası erken seçim ve güncel siyasi başlıklara ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan mesajlar bekleniyor. Miting için Merinos veya Gökdere kent meydanı düşünülüyor.

Milletin sesi mitinglerinin her ay bir şehirde yapılması planlanıyor.