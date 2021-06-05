Millet Kıraathanesi'ne kitap ihalesini eniştesinin şirketine verdi

AKP'li Yeşilyurt Belediyesinin CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel, belediye bünyesinde olan Millet Kıraathanesine kitap alımı için 2018 yılı eylül ayında ve ekim ayları yapılan iki ihalenin başkan Mehmet Çınar'ın kız kardeşinin eşi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap ve Kırtasiye isimli firmanın aldığını açıkladı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tabel, Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi olan AKP'li Ekrem Dağ'ın 25 Eylül 2018 yılında yapılan ihaleyi 51 bin 485 TL'ye, ekim ayında yapılan ihaleyi ise 53 bin 308 liraya aldığını kaydetti.

CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel, “Yeşilyurt Belediyesi, kentimizde hizmete giren Millet Kıraathanesine kitap alımı için 2018 Eylül ve Ekim aylarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesince kitap alım ihalesi yapmış. İhaleye 3 kitap evi girmiş. İhaleye girenlerden biri de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap Kırtasiye Market'idi. Bu iki ihaleyi doğrudan teminle Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap Kırtasiye Market aldı. Eylül ayında yapılan ihale tutarı 51 bin 485 TL, ekim ayında yapılan ihale ise 53 bin 308 TL karşılığında akrabasının kitapçısına verilmiş. Bunun gibi daha birçok ulaşamadığımız ve yandaşa giden ihaleler olduğu bilgisine de ulaştık” diye konuştu.