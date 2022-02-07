Millet İttifakı'nın ismi değişsin diyen Davutoğlu'nun gerçek niyeti başka iddiası

Başkent kulislerinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasındaki bileşenler arasında “öne çıkmak istediği” iddiaları konuşuluyordu. Bu iddialar “Millet İttifakı’nda oturma krizi yaşanıyor” söylemlerine de dönüşmüştü. Bu tartışmalar sonrası Davutoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında “Millet İttifakı’nın yeniden yapılanması, yeni baştan kurulmasına yönelik” düşüncelerini açıklaması ve “Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz” sözleri de dikkat çekti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında yer alan diğer muhalefet partilerinden isimler Davutoğlu’nun bu sözlerine tepki gösterdi.

'Eşit vekil istiyor'

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'ya konuşan muhalefet temsilcileri, Davutoğlu’nun uzun süredir Millet İttifakı’nın yeniden kurulmasını, bu kapsamda yeni kurulan ittifakta ‘her partinin eşit şekilde yer almasını ve eşit sayıda milletvekili çıkaracak şekilde seçimlere hazırlanılmasını istediği’ vurgulandı. Ancak diğer partilerin “Millet İttifakı’nda değişikliğe yönelik bir talebinin bulunmadığı” da ifade edildi. Parti temsilcileri, “Davutoğlu’nun Millet İttifakı üzerindeki hamlesinin anlamı nedir? İttifaka ne fayda getirecek? Nereye varmak istediğini anlayamıyoruz” yorumunu yaptı.

'Davutoğlu rötarı'

Muhalefet partileri, “2023’e giden süreçte, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla kamuoyuna birlik, beraberlik mesajı verilmişken, Davutoğlu neden şimdi Millet İttifakı’nı kamuoyu önünde tartıştırıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Parti temsilcileri, “kamuoyuna daha önce aralık ayı sonu, ocak ayı başında açıklanacağı ilan edilen güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının da Davutoğlu’nun Millet İttifakı’na yönelik bu tutumundan dolayı açıklanamadığına” dikkat çekiyor.

'Oy oranı belli'

Siyasi parti temsilcileri, “bir ittifak kurulacaksa, bu ittifakın ana çatısının CHP olması gerektiğini” de ifade ediyor. “Çünkü CHP, ana muhalefet partisidir ve mazisi diğer bileşenlerden daha eskidir. Oy oranı da diğer muhalefet partilerinden yüzde olarak daha yüksektir” değerlendirmeleri yapılırken, şu görüşler dile getiriliyor:

“Diyelim ki yeni bir ittifak kuruldu ve ittifakın adı değişti. Peki ittifak bileşenleri partiler nasıl eşit sayıda milletvekili çıkaracak? Vekil sayısı sandıkta belirlenir, millet karar verir. Ne olacak mesela? CHP parti amblemiyle 2023 seçimlerinin oy pusulasında yer almayacak mı? CHP ya da İYİ Parti seçmeni bunu kabul eder mi? Sayın Davutoğlu’nun partisi 2023’te ilk kez seçimlere katılacak. Ne kadar oy alacak? CHP ve İYİ Parti’nin ise alacağı asgari oy oranları belli. Şimdi CHP ve İYİ Parti bileşiminden oluşan Millet İttifakı’na katılmak yerine başka bir ittifak kurup adına ne diyeceğiz? ‘Büyük Millet İttifakı’ mı?”