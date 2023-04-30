Millet İttifakı'ndan İzmir'de miting

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı Genel Başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla İzmir’de düzenlediği miting Gündoğdu Meydanı’nda başladı.

Mitingde ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir konuşma yaptı. Soyer "14 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi 'adalet olmadan kalkınma olmaz' diyen tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hep bereber inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işçiler ölmeyecek, hiç kimse eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmayacak" dedi.

Soyer'in ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Togg arabasıydı, İHA'ydı, yok tankımızdı, bunların hepsini sergiliyorlar. Ama bizim insanımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulabileceklerini söyleyemiyorlar, bilmiyorlar çünkü" dedi.

Yavaş: Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak!

Karamollaoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı.

Yavaş, "21 yıl sonunda artık söyleyebilecekleri bir şey kalmadığı için sürekli bizi bir şeyler ile suçluyorlar. 'Biz kaybedersek darbe olur' diyorlar. Siz kaybedin diye seçime girdik kardeşim. Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Böyle tehditvari konuşmaları artık millet kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada "Seçimi onlar kazanırsa milli irade, seçimi Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş! Hadi oradan!" dedi.