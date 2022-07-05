Millet İttifakı’na yönelik sert sözler: ‘Beceriksizlik olarak görüyorum…’

Gazeteciler Şaban Sevinç Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Konuklar, yeniden belde statüsü kazanarak sandığa Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'daki seçim sonuçları üzerinden mevcut ittifakların durumunu değerlendirildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Şaban Sevinç, Millet İttifakı'nı becerisizlik olmakla eleştirip, Cumhur İttifakı'nın seçim refleksini övdü.

Sevinç, sözlerini şöyle tamamladı;

“Cumhur İttifakı oldukça diri ve seçim refleksi çok güçlü. Millet İttifakı ne yapacağını bilemez durumda, bir beceriksizlik var. CHP’nin (Dodurga’da) aday çıkaramamasını beceriksizlik olarak görüyorum. Kafa karışıklığı var.”