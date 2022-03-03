'Millet İttifakı' ve 'NATO' uyarısı: 'Denize düşen yılana sarılmak zorunda değil'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Millet İttifakı ve NATO'ya ilişkin 'Denize düşen, yılana sarılmak zorunda değil. Kurtuluşa doğru yüzmeye ne dersiniz?' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Millet İttifakı'nın NATO'ya bağlılık açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Okuyan, "AKP’yi daha fazla NATO’cu olmadığı için eleştiren Millet İttifakı’nın (ya da altılı ittifak) ülkeye barış, özgürlük, demokrasi getirebileceğini düşünenleri uyarmaya devam edeceğiz. Denize düşen, yılana sarılmak zorunda değil. Kurtuluşa doğru yüzmeye ne dersiniz?" dedi.

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