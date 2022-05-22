Millet İttifakı üyesi partinin vekili: Kılıçdaroğlu'nun liderliğini artık biz de kabul edebiliriz

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'nin İstanbul Maltepe'de gerçekleşen 'Milletin Sesi' mitingini Halk TV'de değerlendirdi.

Enginyurt, mitingin hazırlık süresinin kısa olduğunu ancak çok coşkulu olduğunu belirterek mitinge DP'nin de bütün teşkilatlarıyla katılım sağladığını ifade etti.

"Altı ay öncesine kadar sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'ydı" diyen Enginyurt, son altı ayda Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye bir lider olduğunu ve bugün de bu mitingle de bu durumu tescillediğini söyledi.

Mitingle ilgili izlenimlerini aktaran Enginyurt, "Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın iktidarında söz sahibi olacak bir lider konumundadır. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olabilir. Bütün bunlara baktığımız son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor" dedi.