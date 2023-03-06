Millet İttifakı toplantısı bir kez daha ertelendi

CHP, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geleceği Millet İttifakı toplantısı 2 saat ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilirken, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği öne sürüldü.

Millet İttifakı'nın toplantısı saat 14.00'te Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanıyordu. İYİP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından toplantı önce saat 15.00'e, daha sonra ise saat 16.00'ya ertelendi. Saadet Partisi'ndeki toplantıda liderlerin geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor.