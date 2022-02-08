Millet İttifakı görüşmelerinde anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı: 2 parti o konuda zıt düştü

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİP'in ittifaka katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği 4 parti ile temasları sürüyor. İttifaka girip girmeyecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak partilerden Deva Partisi ile ittifakın ana partisi konumundaki İYİP'in isim konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi.

Gelecek Partisi yeni isim istiyor

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre muhalefet kulislerinden edinilen bilgide altı parti liderinin ilk olarak ele alacağı konunun ittifakın yapısı olduğu belirtildi. Gelecek Partisi'nin sistem çalışmasından önce ittifaka yeni bir isim verilmesini ve kamuoyuna resmi açıklama yapılmasını istediği ifade edildi.

İYİP karşı çıkıyor

İsim değişikliği konusuna Deva Partisi'nin de sıcak baktığı, İYİP'in ise bu konuya karşı çıktığı öğrenildi. Millet İttifakı'nın güçlü bir kurumsal yapıya kavuştuğunu ve seçmen tarafından benimsendiğini kaydeden İyi Parti kurmaylarının, bu nedenle isim değişikliğinin yarar getirmeyeceğini ilettiği bildirildi.

CHP, Saadet VE DP sessiz kaldı

CHP, Saadet Partisi ve DP'nin ise bu konuda bir tutum belirtmediği kaydedildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda daha önce yaptığı açıklamada, tüm partilerin ortak bir karar alması gerektiğini bildirdi.

Cumartesi günü kritik

Muhalefetin cumartesi günü ele alacağı bir diğer konu, ittifakın bileşenleri ile açıklamanın zamanlaması olacak. Kulislerde, Deva Partisi'nin ittifaktan önce sistem çalışmasının kamuoyuna duyurulmasını istediği, Gelecek Partisi'nin ise sistem duyurusunun en son yapılması konusunda görüş bildirdiği ifade edildi.

Gerekirse oylama yapacaklar

İttifaka dahil olma sürecinin tamamlanmasını isteyen Ahmet Davutoğlu'nun, daha sonra ortak sistem çalışmasının halka anlatılmasını istediği dile getirildi. Cumartesi günü CHP'nin daveti ile bir araya gelecek liderlerin, gerekirse oylama yaparak bu konularda son kararı vereceği ifade edildi.