Millet İttifakı genişleyecek açıklaması: Büyük olasılıkla 6-7 parti olabilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nın önümüzdeki günlerde genişleyeceğini söyledi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Tekin, "Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı’nda genişleme bekliyorum. Büyük olasılıkla 6-7 parti olabilir. Millet İttifakı’nın ana omurgası 4 partiden oluşuyor ve dördünde de çok kararlı bir tutum görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı tartışmasına ilişkin de konuşan Tekin, "Cumhurbaşkanı adayı var mı, yok mu, tartışması doğru tartışma değildir. Bugün CHP’nin adayı hazır. Hiç o konuda tereddüt yok. Ama takdir edersiniz ki CHP, Millet İttifakı’nın lokomotifi olarak demokratik istişare mekanizmalarını işletmek zorunda. Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin ortaklaşa alacağı kararlar bizim için bağlayıcı. ‘Ortak aday’ denirse ona göre hareket edilir; yok 'her parti kendi adayını çıkarsın' noktasında karar verilirse CHP’nin adayı hazır" ifadesini kullandı.