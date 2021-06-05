Millet bahçesi inşaatında göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi

Maraş Onikişubat ilçesinin Kılavuzlu Mahallesi'nde yapımı devam eden millet bahçesi inşaatında göçük meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, altyapı çalışmaları nedeniyle açılan kanalda işçiler çalışırken toprak kayması oldu. Kanaldaki işçi Mehmet Bütün, üzerine yığılan toprağın altında kaldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 24 yaşındaki Mehmet Bütün'ün cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bütün'ün cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.