Milas'ta iş cinayeti: İşçiler çalışırken ölmeye devam ediyor!

Maliyet gerektiren tedbirler alınmadığı için işçiler çalışırken ölmeye devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Kemikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kılıç Holding'e bağlı balık işleme tesisinde hafta sonu meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

8 Nisan Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında bir forklift transpaletin, çalışma esnasında üzerinde yük varken boşalması evli ve iki çocuk babası bir işçiyi vurdu. 30 yaşındaki Mustafa Akça boşalarak düşen transpaletin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Akça’nın can verdiği olay ulusal basında olmasa da yerel basında birkaç habere konu olabildi. Ancak basına yansıyan bu haberlerde olayın seyri değişik şekillerde rivayet edilse de olay genellikle aynı basmakalıp ifadelerle verildi. İşyeri sahibi, şirketin adı bir iki istisna dışında "bir tesiste" gibi muğlak ifadelerle geçiştirildi.

"Kazanın yaşanmasına müteakip, yaralı işçiye acil olarak nakledildiği Milas Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapıldığı, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının yolda fenalaşması üzerine Yatağan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde müdahale edilmek durumunda kalındığı, ancak yapılan tüm müdahalelere karşın yaralı işçinin hayatını kaybettiği" anlatılıyordu bu haberlerde.

Basına yansımayan iddialar

Transpalet kaldırılamadığı için haberlerde anlatıldığı gibi tıbbi müdahalenin yapılamadığı ve kazaya neden olan forkliftin en son bakımının 10 ay önce yapıldığı iddiaları ise basına yansımadı.

Sözkonusu iddialara göre; transpaleti kaldıracak bir teknik müdahale yapılmadığı ya da yapılamadığı için sağlık personeli uzun bir süre tıbbi müdahalede bulunamadı. İlk müdahaleden sonra ise vakanın ağırlığı nedeniyle Milas’ta bulunan sağlık kurumları tarafından kabul edilmemesi nedeniyle gece yarısı Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi sabaha karşı 05.00 sıralarında hastane kapısında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından şirketin yönetici ve avukatlarının aileye bazı belgeler imzalattırmaya çalıştığı da iddialar arasında.