Milas Belediyesi operasyonu: Belediye Başkanı dahil 18 kişi tutuklandı

Belediyelere operasyonlar sürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilmişti. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da yer aldığı 18 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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