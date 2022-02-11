Migros, Yemeksepeti, Öztaş Çorap: İşçiyi hedef almaya devam ediyorlar

Ülkenin her yerindeki direnişlere her gün bir yenisi eklendikçe, patronlarında saldırıları gecikmeden geldi.

Migros depolarındaki kötü çalışma koşulları ve asgari ücret dayatmalarına karşı uzunca süredir direnişte olan ve saat başı ücretlerine "4 TL zam" talep eden işçilerin 257’si işten atılmıştı.

İşten atılmalardan sonra DGD-SEN’nin kamuoyuna yaptığı boykot çağrısı geniş bir karşılık bulmuş, sosyal medyada da epey yer tutmuştu.

'Kamu hizmetini aksattılar' yalanı

Migros depo işçilerinin direnişinin kamuoyunda geniş yer tutmasının ardından durumdan endişe duyan MİGROS şirketinden açıklama gelmişti.

İşçilerin, "önemli bir kamu hizmetini engellediğini" ifade eden şirket, yapılan zamların günümüz şartlarında "uygun" olduğunu da açıklamada belirtmişti.

Migros açıklaması

Ancak gerçek öyle değil. Bu yalanın muhatabı olan işçiler sosyal medyada bordrolarını açıkça paylaştılar. İşçilerin istediği zam günümüz koşullarında saat başına "bir adet ekmek" ücretine denk geliyor. Yani işveren, işçilerin bir ekmek kadar zam talebine 257 işçiyi atarak cevap verdi.

Üstelik Migros işvereni, işçileri bölmek adına çalışma hakkının engellenmesi argümanını da kullanmaktan geri durmadı.

'Çalışanlarımızın hayatını önemsiyoruz' aldatmacası

Yemeksepeti işvereni de hedef alma zincirine bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki yoğun çalışma karşısında sendikal örgütlenme hakkını kullanan işçilerin bir gecede iş kolları değiştirilmiş, işçiler başka bir iş koluna geçirilmişti.

Bugünlerde yeniden işçiler direnişteyken şirketten, "işyerinde çalışma koşullarının iyi olduğu, çalışanların özenle korunduğu" yönünde açıklamalar geliyor.

Yemeksepeti açıklaması

Açıklamaların aksine Yemeksepeti çalışanlarının kötü hava koşullarına rağmen aynı yoğunlukta çalışması, mobbing görmeleri defalarca gündem olmuştu.

Yemeksepeti şirketi de Migros gibi boykotun hedefi oldu.

Nakliyat-İş Sendikası’ndan aldığımız bilgilere göre, şirketin cirolarındaki düşüş yüzde 70’i geçmiş durumda.

Direniş ikinci haftasında tüm engellemelere rağmen ivmesini kaybetmeden büyümeye devam ediyor.

H&M ve Indıtex patronlarından işçilere karşı 'uluslarası destek' talebi

Geçtiğimiz gün iş durdurma kararı alan Öztaş Çorap işçileri, iş durdurmaları neticesinde bütün gece vardiyası olarak KOD-49 bahanesiyle işten atılmıştı. İşten atılmalardan sonra zarar tazminatı ödemekle tehdit edilen işçiler geri adım atmamış, diğer vardiyalar da direnişe katılma kararı almıştı. Bu direniş kararına fabrika önüne polis çağırarak karşılık veren patron, diğer vardiyaların da büyük kısmını işten çıkarmış, işten atılan işçi sayısı 120’nin üzerine çıkmıştı. İşçilerin direnişi her türlü engellemlere rağmen devam etti.

2 gündür iş durduran Öztaş Çorap fabrikasında üretimin hızlı düşüşü sonrası işveren yaşadığı sıkıntıyı işçilere havale ederek, alıcı firmaların yetkililerine, işçilerden zararlarını tazmin edeceklerini, aksamanın bitmesi için onlardan da uluslarası destek beklediklerini söyledi.

H&M,INDITEX GROUP gibi büyük şirketlere üretim yapan fabrika patronu, adı geçen şirketlerin temsilcilerine söylediklerini direnişteki işçilere tehdit aracı olarak kullanmaya çalıştı.

Öte yandan hakları için mücadele eden Öztaş Çorap işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı ve net maaşları 6 bin 500 oldu.

Yalanlara, baskılara, her türlü patron manipülasyonuna rağmen işçi direnişleri kararlılıkla devam ediyor.