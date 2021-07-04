Migros deposunda yangın çıktı, sendika başkanı 'defalarca uyarmıştık' dedi

Kocaeli Çayırova'da bulunan Migros Şekerpınar deposunda bugün jeneratörde başlayan yangının yayılması üzerine işçilerin paydos ettiği ve evlerine gönderildiği bildirildi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), "Migros Şekerpınar depoda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hem Migros'a hem taşerona hem de Çalışma Bakanlığı'na defalarca şikayetlerde bulunduk. Hiçbir önlem alınmayan depoda bugün yangın çıktı" açıklamasını yaptı.

@Migros_Turkiye Şekerpınar depo da işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hem Migros'a hem taşerona hem de Çalışma Bakanlığı'na defalarca şikayetlerde bulunduk. Hiç bir önlem alınmayan depo da bugun yangın çıktı.

Migros Depo işçisi kardeşlerimize geçmiş olsun pic.twitter.com/dy5SMFTrnh — DGD-SEN (@DGDSEN) July 4, 2021

Şekerpınar'da yaklaşık 700 işçinin çalıştığı depoda örgütlenen DGD-SEN, sendika üyelerinin ücretsiz izne çıkarılması sonrası direniş başlatmış ve işyerindeki kötü çalışma koşullarına, Kod-29 ile işten çıkarılmaya, sendikal baskıya, mobbing ve tacize karşı direniş 120 gün devam etmişti.

DGD-SEN Başkanı Murat Bostancı direnişin 17. gününde Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişlerin gelerek bir haftayı aşkın süre depoda denetim yaptıklarını hatırlattı. Patronu Türkiye'nin en büyük sermayedarlarından birisi olan Tuncay Özilhan'ın olduğu Migros'taki denetimden bir sonuç çıkmadığını belirten Bostancı, Şekerpınar'daki depoda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin Migros'un diğer depolarında olduğu gibi alınmadığını söyledi.