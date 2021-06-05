Microsoft, 'Tiananmen Tank Adamı' fotoğrafını arama motorundan engelledi

Microsoft, öğrenci protestolarının ardından Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndan geçen bir tank alayı önünde duran kimliği belirsiz bir adamın fotoğrafını arama motoru tarafından engelledi.

ABD, İngiltere, Almanya ve Singapur'dan "Bing" kullanıcıları fotoğraf arama girişimlerinin "Tank adam için sonuç yok" şeklinde cevaplandığını bildirdi. Microsoft sorunu kabul etti ve saatler sonra "tank adam" araması dünyanın başka yerlerindeki tankların resimlerini gösterdi.

Microsoft bir açıklama yaparak, aksiliğin "kazara bir insan hatasından kaynaklandığını" ifade ederken "bunu çözmek için aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

NBC News, eski bir çalışana atıfta bulunarak, görüntü tanıma yazılımı üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere Microsoft'un Bing çalışanlarının "önemli bir yüzdesinin" Çin'de çalıştığını bildirdi.