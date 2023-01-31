Miçotakis: Savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum

Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarının sevkiyatıyla ilgili tartışmalar sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın savunma stratejisini gerekçe göstererek Ukrayna'ya söz konusu tankları vermeyeceğini açıkladı.

DW Türkçe'deki habere göre; Japonya ziyareti sırasında medya kuruluşu Nikkei Asia'ya mülakat veren Miçotakis, "Ukrayna'ya zırhlı araçlar gibi önemli askeri destek sağlıyoruz ama Leopard 2'leri vermeyeceğiz. Çok basit bir nedenden dolayı. Çünkü onlar bizim kendi savunma stratejimiz için son derece gerekli. Şimdiye kadar hep söyledik: Ukrayna'ya destek olmak istiyoruz ama kendi savunmamız pahasına değil" diye konuştu.

'Savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum'

Miçotakis mülakatta, Türkiye'nin Ukrayna politikasını da eleştirdi ve Ankara'nın "Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığını, Rusya ile özel ekonomik ilişkilerden büyük faydalar sağladığını ve savaşta tarafsız kaldığını" söyledi. Türkiye'nin tutumunun "NATO'nun pek çok üyesinde hayal kırıklığı ve huzursuzluk yarattığını" ifade eden Miçotakis, "NATO gibi aynı zamanda bir değerler ittifakı olan bir ittifakın üyesiyseniz tarafsız kalamazsınız" dedi.

Konuşmasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiye de değinen Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile bir çatışma olasılığından endişe etmiyorum. Ancak endişe ettiğim şey, Türk dış politikasının son birkaç yıldır daha revizyonist ve daha saldırgan bir hale gelmesi. Bu durumun, Ukrayna'daki uluslararası hukuk ihlaliyle uğraştığımız bir döneme denk gelmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyorum.

Türkiye tarafında görüp duyduklarınızın pek çoğu seçim öncesi söylemi. Ama tüm bu savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum."