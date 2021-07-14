Miami'deki göçükten çıkartılan ceset sayısı 96'ya ulaştı

ABD'deki apartman binası "Champlain Towers"ın enkazından Çarşamba 96. kişinin cesedi çıkartıldı.

Champlain Tower South'un çöküşünden yirmi bir gün sonra, "kurtarma çalışmaları" hâlâ devam ediyor. Öte yandan cesetleri tanımlama sürecinin daha da zorlaştığı belirtilirken bazı aileler hâlâ sevdikleriyle kavuşmak için enkaz başındaki nöbetlerini sürdürüyor.

Miami-Dade Polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplam 11 kişinin cesedinin kimliğinin belirlenemediğini belirtti.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava daha önce kayıp listesinde yer alan ancak henüz kimliği belirlenemeyen ölen kişilerin olduğunu söylemişti.

Çöküntüden çıkartılan cesetleri tanımlama sürecinin, bozulmaları nedeniyle zaman aldığı belirtildi.

Bugün Miami Belediye Başkanı Francis Suarez Fox News'a verdiği bir söyleşide, kentte meydana gelen büyük insani faciyaya hiç değinmemiş ve Küba'yı bombalama çağrısında bulunmuştu.