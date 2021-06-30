Miami'de apartman enkazından 16 kişinin cesedi çıkartıldı: Yaklaşık 150 kişiye hâlâ ulaşılamıyor

Çarşamba günü açıklanan yeni ölü sayısına göre, geçen hafta Florida, Miami yakınlarındaki bir konut binasının çökmesi sonucu en az 16 kişi öldü.

Surfside'da geçen Perşembe gece yarısı çöken binanın enkazından dört ceset daha çıkarıldıktan sonra Çarşamba sabahı resmi ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Acil durum kazı ekipleri tarafından yaklaşık bir haftadır enkazdan kurtarılan bulamamasına rağmen, hâlâ adı bilinmeyen 147 kişinin yakınları, günlerce çöken binanın yakınındaki otellerde konaklıyor.

En az 10 kişi sağ bulunarak hastaneye kaldırıldı. Binanın harap durumda olduğu biliniyordu ve bir mühendis 2018'de binada "büyük yapısal hasar" ve "bol" çatlak olduğu konusunda uyarmıştı.