MHP'lilerden Deva Partili başkana ve gazeteciye saldırı

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, partisinin Karaman İl Başkanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'in dün MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı'nın da aralarında olduğu bir grup tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Ekmen, "Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger, saat 00.15 sularında, MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı ve 8-10 kişi tarafından sopalarla ağır saldırıya uğramışlardır. Müşahade altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun. KAHPE SALDIRILARLA BİZİ YILDIRAMAZSINIZ" paylaşımında bulundu.