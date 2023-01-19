MHP'li Yıldız: Lut Kavmi'nin sapkınlığının postmodern versiyonunu ülkemize ihraç etmek istiyorlar

"Başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifi"nin görüşmeleri sırasında 41’inci madde ile ilgili konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Batı’da gey ve lezbiyen kiliselerinin kurulduğunu söyleyerek, “Lut Kavmi’nin sapkınlığının post modern versiyonunu bugün ülkemize ihraç etmek istiyorlar” dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan "başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifi"nin görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonu’nda devam ederken, Yıldız ile muhalefet milletvekilleri arasında LGBT tartışması yaşandı.

Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a “Listelerde LGBT’ye yer verecek misiniz?” sorusunu yöneltti. Tezcan da Yıldız’a “LGBT’ye neden bu kadar ilgilisin?” sorusunu yöneltti.

'Lut Kavmi’nin sapkınlığının postmodern versiyonunu ülkemize ihraç etmek istiyorlar'

Anayasa Komisyonu’nda teklifle ilgili söz alan Yıldız, teklifin "aile birliğini" düzenleyen 41’inci maddesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar toplumsal değer yargılarının dışına çıkılmasını arzu eden, kendi hastalıklarını ihraç etmek için her türlü yolu deneyen Batı, kadının kadınla yaşamasını, erkeğin erkekle yaşamasını aile diye tanımlamaya başladı, herhalde haberiniz var. Her türlü sapkınlığı, farklı cinsel yönelimleri, farklı tercihlere saygı gösterilmesini insan onuruna saygıyla eşdeğer görmeye başladı. Bugün, kendi cinsine karşı cinsel davranışları normal görmek ya da bulunmak isteyenleri de normal görmek elbette sıklıkla duyulmaya başlandı. Bu bozulmaya, sapkınlığa karşı çıkan tüm itirazları etkisiz kılmak için de her türlü tertibin yapıldığına müsaade edildiğini görüyoruz. Batı, ilahi doğal özden kopmuş durumdadır. Gey ve lezbiyen kiliselerinin kurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Lut Kavmi’nin sapkınlığının postmodern versiyonunu bugün ülkemize ihraç etmek istiyorlar ve maalesef, bazı belediyelerimiz bunlara yaptıkları yardımlarla, cesaretlendirmeyle, hatta bir siyasi partimizin genel başkanının özendirmesiyle öyle bir yere geldik ki bu artık toplumsal bir sorun haline gelmeye başlamakta, bunun için de biz buna karşı çok ciddi bir mücadele vermek zorundayız.”

'Sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanıyor'

“Milletin mahremiyetini ve nesillerini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini” söyleyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunu hümanizmle, bunu insanlıkla, batıcılıkla izah etmeyi de Türk toplumu hiçbir zaman da yutmayacaktır. Anayasamızın 41’inci maddesindeki değişiklikle, yalnız kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmektedir. Şimdi bunun nesine karşı çıkacak arkadaşlar, bunu da dinleyeceğiz. Bunun dışında hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilemeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ile erkek arasında eşitliğe dayandığı hükmü anayasaya konuluyor. Buna kim karşı çıkacak onu da göreceğiz. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”

"Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumanın ve aileye yönelik her türlü tehdide karşı tedbiri almanın devletin görevi olduğunu" öne süren Yıldız, “Muhalefetteki değerli arkadaşlarımızın 24’üncü maddeyle ilgili kanun teklifi verdik, biraz orasından, biraz burasından bir kelime, bir virgül değiştirebilirse olumlu göreceğiz ancak 41’inci maddeyi zinhar’ demelerini de anlamadım doğrusu” dedi.

'LGBT’ye niye bu kadar ilgilisin?'

Yıldız'ın konuşmasının ardından Yıldız ile muhalefet milletvekilleri arasında LGBT tartışması yaşandı. CHP’li üyelerin konuşması sırasında Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a “Listelerde yer verecek misiniz LGBT’ye?” sorusunu yöneltti. Tezcan da, “LGBT’ye niye bu kadar ilgilisin Feti Bey?” diye sordu. Yıldız da “41’inci maddeyi konuşuyoruz” ifadesini kullandı. Tezcan da bunun üzerine “LGBT nasıl bir dil, maddenizde LGBT yazıyor mu?” sorusunu yöneltti.