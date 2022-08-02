MHP'li vekilden MHP'li üyeye lüks araç hediyesi

MHP'li milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaağaç'a lüks bir otomobil hediye etti. Aracın anahtarlarını Karaağaç'a verirken çekilen fotoğraflarını paylaşan Özyavuz, "Kardeşime bir değil bin araba feda olsun, iyi günlerde kullansın" ifadelerini kullandı.

Osman Karaağaç ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Özyavuz'a şöyle yanıt verdi:

"Vekil ağabeyim. Bugünkü sürprizin karşısında hisslerimi denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa ifade edemez. Tek kelime ile sen benim ağabeyimsin. Rabbim varlığını daim eylesin. Sana bir can değil bin can feda olsun."

