MHP'li Şahin: Ülkemizde fiyat artışı var, bunu saklayacak halimiz yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ekonomiyi değerlendirdiği açıklamalarında fiyat artışlarının saklanamayacak durumda olduğunu ifade ederek “Fiyat artışı var ülkemizde, bunu saklayacak halimiz yok” dedi. Şahin, büyük tepki çeken Aliağa’daki asbestli gemiyi ise “900 ton asbest var dediler. Meğer 6 tonmuş. Bütün gemilerde de asbest oluyormuş zaten" diye savundu.

Duvar’dan Seda Taşkın'ın haberine göre ekonomiyi ve kurlardaki yükselişi değerlendiren MHP’li Şahin fiyat artışlarının ve farklarının saklanamayacak durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Küresel salgın nedeniyle 10 milyon insan öldü. İki yıl insanlar evinden çıkamadı, üretemedi, çalışamadı, para kazanamadı. Dünya iki yıl böyle bir dönem yaşadı. Hemen arkasından yan kapımızda (Ukrayna-Rusya savaşı) savaş çıktı. Şu anda da bütün dünyada bir arz krizi yaşanıyor. Türkiye de bu yansımalardan etkilendi. Fiyat artışı var ülkemizde, bunu saklayacak halimiz yok. İnancımız şu ki, yıl sonuna doğru fiyatlar yerine oturacak. Fiyatları yüksek buluyorum dememdeki kastım, pazarda domates 6 TL. Markette 26 TL’ye domates satılıyor. Ben de gidip sorguluyorum. Ağustos ayında Tire’deki tarlada 3-4 TL’ye domates satılırken, burada bu domatesi 26 TL’ye nasıl satıyorsunuz diye sorguluyorum sadece. Suni bir artış yapılıyor. Milletimize kast ediliyor. Biraz önce Tireli bir üretici gitti yanımdan. Diyor ki “Tarlada domatesi 3 buçuk TL’ye veriyoruz”. Tarlada üretici 3 buçuk TL’ye veriyor. Bostanlı’daki markette domatesin üzerinde 26 TL yazıyor. Böyle bir tezat yaşıyoruz. Halkımız da bunun farkında. Biz 26 TL’ye görüyoruz, almıyoruz. Biz almıyoruz ama kasıtlı olarak da o fiyatı indirmiyorlar. Büyük marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını görüyorum. Mazot artışından kaynaklı, bir artış tabii ki var. Ama ağustos ayında bunun dışında bir artış yaşanmadı. Evet, fiyatlar yükseliyor ama hükümetimiz de işçinin, memurun, dar gelirlinin, gelirlerini yükseltmeye çalışıyor.”