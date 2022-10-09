MHP'li milletvekili polis eşliğinde CHP'li belediyenin düzenlediği festivalde sahneyi bastı

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Platformu’nun birlikte düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle beraberindeki kişiler ve polis eşliğinde sahneyi bastı.

Çevik kuvvet iki belediye personelini gözaltına aldı

Edinilen bilgiye göre; Erdem, ilçeyi tanıtan filmin gösterildiği sırada sahneye çıkarak bir konuşma yapmak istedi. Erdem ve yanındaki kişilerle belediye personeli arasında arbede yaşandı. Sahneye çıkan Erdem, mikrofon açık olmadığı için konuşma yapamadan sahneden indi. Olayın ardından sahnenin etrafını kapatan çevik kuvvet, iki belediye personelini gözaltına aldı.

Arzu Erdem’in yanındaki grup, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un aracına saldırdı. Bozkurt’un aracına saldıran guruba ise çevik kuvvet polisi herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bozkurt’un alandan ayrılmasının ardından grup, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı’na da saldırdığı aktarıldı.

Polis eşliğinde sahneyi bastı: 'Azdan az, çoktan çok...'

Erdem, daha sonra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte konser alanına girdi. Erdem ve beraberindekiler girmeden önce polisin alanda önlem alması dikkat çekti. Erdem’le birlikte alana giren ve elleriyle Bozkurt işareti yapan grup, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” ve “Ülkücü hareket engellenemez” sloganları attı.

Polis eşliğinde Kaymakam Karagül’le birlikte sahneye çıkan Arzu Erdem, megafonla kalabalığa hitap etti. Erdem, şunları söyledi:

“Ben, MHP İstanbul Milletvekili olarak, burada bulunan 40 derneğimizin etkinliğine geldim. Geldiğim bu etkinlikte ne yazık ki Esenyurtlulara selamlama konuşmamın yapılmaması için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı.

Biz de diyoruz ki; azdan az, çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz. Biz, şu an burada devletimizi temsil ediyoruz. Esenyurt sahipsiz değildir.” (ANKA)