MHP'li Kütahya Belediyesi'nden bir tuhaf proje: Kanal Kütahya

Sürekli ilginç projeleri ve isimlendirmeleri ile gündeme gelen MHP'li Kütahya Belediyesi'nin yeni icraatı Kanal Kütahya. Denizi olmayan şehre yapılması hedeflenen Kanal Kütahya'nın maliyetinin ise 90 milyon lira civarında olacağı ifade ediliyor. Belediye başkanı Alim Işık'ın yaptığı açıklamada şehirden geçen porsuk çayı kullanılarak Kanal Kütahya projesi hayata geçirilecek.

'2004 yılından beri hayal ediyoruz'

"Bu projenin 2004 yılından bu yana hayalini kuruyoruz" diyen MHP'li Alim Işık, 3.5 km uzunluğunda tasarlanan kanalın içinde gondolların de yüzeceği ifade etti. 2023 yılına bitirilmesi hedeflenen proje için ayrılacak kaynağın ise en az 90 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce de vazodan heykel ile gündem olmuştu

Denizi olmayan şehre Kanal Kütahya projesi ilen eden Alim Işık'ın ilk icraatı bu değil. Daha önce de şehrin meydanına 45 milyon lira değerinde bir vazo yapacaklarını duyurmuşlardı. Proje sayesinde Kütahya'nın bir tür cazibe merkezi haline geleceğini iddia eden Alim Işık'ın vazo hayalleri için 13 bin 136 metrekarelik bir alan tahsis edilecek.

Gazoz yerine Vazoz

Belediyenin bir diğer ilginç uygulaması da kendi icadı olan vazoz. Kütahya Belediyesi tarafından üretilen gazozlara verilen bu isim aynı zamanda belediyenin çeşitli etkinliklerinde de duyuruluyor. Belediye en son gerçekleştirdiği film gösteriminde mısır ve "belediyenin milli içeceği vazoz" ikramında bulunacağını duyurmuştu.