MHP'li kurmaylar: Kapımız Akşener'e kapalı, pişmanlık duyan ülkücülere açık

Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyuran İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

Akşener'in masadan kalkmasının ardından ise “İYİP Cumhur İttifakı’na mı katılacak” soruları gündeme geldi. Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “İYİP Cumhur İttifakı ile hareket ederse, bundan memnuniyet duyarız” açıklamasını yaparken, ittifakın diğer ortağı olan MHP'nin kurmayları ise "kapıların Akşener ve İYİP'e kapalı olduğunu" belirtti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; MHP’li kurmaylar, Akşener hakkında "Siyasi çizgisi bu kadar zikzaklarla dolu bir ismi MHP neden kabul etsin?" değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li kurmayların değerlendirmesi şöyle:

“Akşener bizi şaşırtmadı. Siyasete DYP’de başladı. İstifa ederek AKP’nin kuruluş aşamasında yer aldı. Kısa bir süre sonra ‘milli görüş çizgisini devam ettirdiğini’ öne sürerek istifa etti ve MHP’ye katıldı. MHP’nin genel başkanı olmak istedi. 7 Haziran 2015’teki seçimleri bahane ederek MHP’yi bölme girişiminde bulundu. ‘Tarlada kurultay’ yaptı. MHP içindeki ülkücü kardeşlerimiz arasına ‘nifak soktu’. Şimdi de aynı tavrı CHP ve Altılı Masal'da gösteriyor. Siyasi çizgisi bu kadar zikzaklarla dolu bir ismi MHP neden kabul etsin? Her şeyden önce Akşener, siyasi olarak tükenmiştir. Kendi seçmenini de yanıltmış ve güvenini kaybetmiştir. Biz, bir kere satan her zaman satar diyoruz. Bizim siyaseten kırıkları olan parti ve genel başkanı ile işimiz olmaz.”

Ancak MHP’nin “partisinden ayrılarak İYİP'e geçen sonrasında ise pişmanlık duyan ülkücüler için kapının açık olduğu” belirtildi. Kurmaylar, “Akşener’in ittifakta yer almasına gerek yok. Akşener’in son hamlesini gören samimi ülkücüler zaten partimize dönüyorlar” değerlendirmesinde bulunuldu.