MHP’li Kılavuz cinayetten 4 gün önce Soylu'yu ziyaret etmiş

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından gözaltına alınanlardan biri de eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş idi.

DWTürkçe'den Alican Uludağ'ın dün yayınlanan haberine göre Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. Demirbaş ifadesi alınır alınmaz jet hızıyla da serbest bırakıldı.

Alican Uludağ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Olcay Kılavuz'un 30 Aralık'ta öldürülen Sinan Ateş cinayetinden 4 gün önce Olcay Kılavuz'un İçişleri BAkanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiği bilgisini aktardı.

Alican Uludağ, Kılavuz ve Soylu'nun birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Cinayet soruşturmasını yürüten polis, Soylu'ya bağlı. Emniyet, Soylu'nun makamından çıkmayan Olcay Kılavuz'un varsa bağlantısını şimdi nasıl bağımsız şekilde araştıracak? Ortada örgütlü bir cinayet şebekesi var. Bunun üzerine ancak sağlam bir irade gidebilir" ifadesini kullandı.