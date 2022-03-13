MHP’li Karakaya: Atatürk yaşasaydı, MHP’li olurdu...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada CHP için "Atatürk’ün partisi" demenin "istismar" olduğunu ileri sürdü.

“CHP’yi Atatürk kurdu evet. Kurulduğundaki adı Halk Fırkası, sonra Cumhuriyet eklendi” diye konuşan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunu kabul ediyoruz ama sahtekarlıklarına karşıyız. CHP kurulduğunda Türkiye’de tek parti vardı. Hatta CHP il başkanlıkları valiliklerle birleştirildi ve devlet organizasyonu olan bir partiydi. CHP bugünkü siyasal sistem anlayışıyla bir siyasi parti değildi. 1945 yılından sonra 1946 yılında çok partili sisteme geçişle bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik yapıldığında Atatürk hayatta değildi. CHP Atatürk’ün partisiydi diyerek istismar ediliyor”.

‘Atatürk hayatta olsaydı, yeri MHP olurdu...’

Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı bulunacağı partinin MHP olacağını ileri süren Karakaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı, tek gideceği ve bulunacağı parti MHP olurdu. Bundan zerre şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. (İHA)