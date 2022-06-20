MHP'li ilçe başkanından AKP'li belediyeye tepki: Poz vermeyi bırakın

Rize-Artvin Havaalanı’nda taksi ihalesinin yapılmaması, Pazar ve Ardeşen taksicilerini karşı karşıya getirdi. Ardeşenli taksiciler, havaalanına giremediklerini ve Ardeşen Belediyesi’nin haklarını aramadığını belirterek belediye önünde Belediye Başkanı Avni Kahya’yı protesto etti. Taksicilerle görüşen Avni Kahya, ihalenin yapılacağını belirterek “Yapmayın bunu. Bunun yöntemi burada 'başkan neredesiniz?' yolu kesmek midir? Bu şekilde mi destek istiyorsunuz? Tehdit ederek, yol keserek” dedi. Bir taksici ise Başkan Kahya’ya “Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Sen de benim hakkımı savunacaksın” dedi.

MHP Ardeşen İlçe Başkanı Cemil Bayrak ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ardeşenli bunu hak etmiyor. Artık poz vermeyi, resim çekmeyi bırakın, icraat yapın, Ardeşen’imize sahip çıkın. Bölgemizde çok fazla sorun var, bunları görün artık" dedi.

Kontak kapatma eylemi yapan Ardeşenli taksicilere destek veren Cemil Bayrak, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cezaevimiz vardı, Kalkandere’ye verdiniz. Çay fabrikası yatırım programına alındı, Sakarya’ya verdiniz. Çimento fabrikasını Çayeli'ne verdiniz. Organize sanayi; Kalkandere ile birlikte 20 yıl önce programa alındı, İkizdere 2. etaba başlıyor, bizde çivi çakılmadı. Orman müdürlüğü, Pazar'a verildi. Askeri şube, Pazar'a verildi. Havaalanı, Pazar'a verildi. Ardeşenli bunu hak etmiyor. Taksici, hastanede ve adliyede olduğu gibi havalimanından da taksi durağı alamıyor. Ardeşenli yolcuyu Pazar taksisi veya dolmuşu taşıyacak. Ardeşenli esnaf yine mağdur. Biz, Ardeşen’in taksicisine, minibüsçüsüne ne zaman sahip çıkacağız? Ardeşen’e istihdam anlamında ve yatırım yapılması konusunda ne zaman birlik olacağız?"